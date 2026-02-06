«Amavo mia sorella»: l’ammissione di Musella per l’omicidio di Ylenia

Condividi

Visite: 69

17 Visite

Giuseppe Musella, 28enne di Ponticelli, ha ammesso davanti a giudice e pubblico ministero di essere l’autore dell’omicidio della sorella Ylenia. Rinchiuso nel carcere di Secondigliano, ha risposto per oltre tre ore, dichiarando di non aver voluto ucciderla e di non riuscire a darsi pace per quanto accaduto.

Musella è accusato di omicidio aggravato: durante una lite, avrebbe lanciato un coltello da cucina alla schiena della sorella, provocandone la morte. I pubblici ministeri parlano di omicidio volontario. Sono in corso verifiche anche sul cane di famiglia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti