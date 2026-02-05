Marano, emergenza viabilità: il Ministero eseguirà un sopralluogo la prossima settimana. Intanto il Comune è pronto a bandire gara da 3milioni di euro per il rifacimento delle arterie

Condividi

La prossima settimana il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettuerà un sopralluogo a Marano per verificare le gravi criticità della rete stradale. La comunicazione è già arrivata al vertice del municipio e al comando della polizia locale.

Da settimane buche e voragini interessano numerose strade, dal centro alla periferia, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. Le condizioni della viabilità hanno generato proteste e segnalazioni sui social, spingendo associazioni di vittime della strada e consumatori a presentare esposti alle autorità competenti.

Il Comune, retto da una triade commissariale, ha già avviato tutti gli atti per bandire una gara d’appalto da circa 3 milioni di euro, relativa a un vecchio finanziamento, ma i tempi restano medio-lunghi: serviranno almeno uno o due mesi prima dell’avvio dei lavori.

Nel frattempo l’ente cittadino si è affidato alla centrale di committenza Agrorinasce, che subentra alla Cuc Nolana, mentre l’ufficio tecnico comunale è intervenuto con rappezzi nei punti più critici. Interventi però resi meno efficaci dalle avverse condizioni metereologiche.













