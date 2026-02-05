Vita tra clan e degrado, la tragedia dei due fratelli nel rione Conocal

I figli di Antonio Circone, il boss conosciuto a Ponticelli come Tonino Caramella, sono cresciuti in un contesto segnato dalla criminalità fin dall’infanzia. L’appartamento al primo piano del rione Conocal non era una casa nel senso tradizionale del termine, ma una vera e propria base operativa per lo spaccio di droga. In quelle stanze Giuseppe Circone e Ylenia Musella hanno respirato sin da piccoli una normalità deviata, dove la vendita di cocaina rappresentava l’unica quotidianità possibile, gestita dai genitori come un’attività aperta giorno e notte.

Il primo colpo alla famiglia arriva con l’intervento dello Stato. Il padre viene arrestato e condannato per reati di camorra, seguito poco dopo dalla madre, Natascia. Giuseppe e Ylenia, poco più che ventenni, restano soli nell’abitazione di via al Chiaro di Luna, schiacciati dall’eredità di una storia familiare ingombrante e senza alcun punto di riferimento alternativo. Cresciuti nel degrado del Conocal, i due fratelli restano intrappolati in un ambiente che non offre vie d’uscita né strumenti per costruire una vita diversa.

La tragedia si consuma nel pomeriggio del 4 febbraio. Una lite domestica, nata per motivi banali, degenera improvvisamente. Giuseppe Circone, 25 anni, afferra un coltello e colpisce mortalmente la sorella Ylenia, di 22 anni. Dopo l’omicidio il giovane si dà alla fuga, per poi costituirsi nella notte in Questura. Ora è detenuto nel carcere di Secondigliano con l’accusa di omicidio, in attesa dell’interrogatorio di convalida fissato per venerdì, come riportato dal Corriere della Sera.

Il rione Conocal resta lo sfondo emblematico di questa vicenda. Nato come risposta all’emergenza abitativa, negli anni si è trasformato in una roccaforte dei clan, un luogo in cui la criminalità rappresenta spesso l’unico modello possibile. La violenza aveva già colpito la famiglia Circone: nel 2015 la zia dei ragazzi, Nunzia D’Amico, fu uccisa in un agguato. In un territorio segnato dall’assenza dello Stato e dal controllo camorristico, crescere senza alternative diventa una condanna, e storie come questa finiscono per apparire come l’epilogo di un destino già scritto.