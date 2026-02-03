Strade pericolose, esposto delle associazioni delle vittime: “Situazione grave in decine di Comuni”

Condividi

Un maxi esposto per denunciare il grave stato di pericolosità delle strade in numerosi Comuni di Napoli e del Casertano. A presentarlo è Biagio Ciaramella, portavoce di tre associazioni delle vittime della strada, che ha inviato la segnalazione a sindaci, prefetti, questori, forze dell’ordine, Città Metropolitana, Provincia di Caserta e Regione Campania.

Nel documento vengono elencati una serie di esposti già trasmessi tra luglio 2025 e febbraio 2026 che riguardano Napoli, Pozzuoli, Marano, Giugliano, Caserta, Aversa, Trentola Ducenta, Lusciano, Teverola e diverse arterie provinciali, tra cui l’Asse Mediano e la SP335.

Al centro della denuncia, condizioni definite “estremamente critiche”: buche profonde, manto stradale dissestato, segnaletica assente o invisibile, strisce pedonali cancellate, scarsa illuminazione e vegetazione non curata. A questo si aggiunge, secondo le associazioni, una carenza quasi totale di controlli sul rispetto del Codice della Strada, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana: eccesso di velocità, mancato uso di casco e cinture di sicurezza e utilizzo del cellulare alla guida.

Nel focus allegato all’esposto vengono richiamati anche i dati sugli incidenti stradali in Campania nel 2024, definiti allarmanti, con un numero di morti e feriti giudicato ancora troppo alto.

Le associazioni richiamano le responsabilità previste dal Codice della Strada, dal Codice Civile e dal Codice Penale, sottolineando l’obbligo degli enti proprietari delle strade di garantire manutenzione e sicurezza. Nel documento si chiede un intervento urgente per accertare lo stato delle strade, avviare i lavori necessari e comunicare tempi e modalità degli interventi.

In assenza di risposte concrete, Ciaramella annuncia che la documentazione sarà trasmessa alle Procure competenti. “Non parliamo più di singole buche – si legge – ma di città intere ridotte in condizioni di pericolo. Serve l’impegno di tutti per fermare questa strage sulle strade”.













