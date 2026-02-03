Napoli: controlli a tappeto nel quartiere Pianura. Carabinieri denunciano 7 persone

Condividi

115 persone controllate: 71 sono pregiudicate. Questa l’estrema sintesi dei controlli effettuati nel quartiere Pianura in serata e fino a notte fonda da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli che, insieme ai motociclisti del nucleo radiomobile e al nucleo cinofili, hanno setacciato le strade e i locali della zona. Saranno 7 le persone denunciate.

I primi sono due 21enni della zona già noti alle forze dell’ordine. Sono in sella a uno scooter quando non si fermano all’Alt dei Carabinieri. L’inseguimento dura poco con i motociclisti che in pochi minuti raggiungono il mezzo e li fermano. Uno dei due centauri è anche già sottoposto agli arresti domiciliari. Dovranno rispondere entrambi di resistenza, uno anche di evasione.

I controlli sono stati effettuati anche nelle attività commerciali grazie al prezioso contributo dei militari de nucleo ispettorato del lavoro di Napoli. Denunciato il titolare di un supermercato a via San Donato. I militari hanno riscontrato diverse violazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per l’imprenditore anche una multa di 3.417 euro.

Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato anche un 21enne di Grumo Nevano già noto alle forze dell’ordine trovato in possesso di uno sfollagente in metallo.

Analoga sorte per un 34enne di Quarto che è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Denunciato per evasione un 42enne di via Torricelli che non era in casa nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Controllati 49 veicoli con 11 sanzioni al codice della strada. Sono 5 i ragazzi segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di droga.













