Vomero, spariscono le lanterne dai lampioni: allarme degrado nell’isola pedonale

Al Vomero neppure i lampioni sembrano essere al sicuro. Dopo la sparizione di una lanterna da un lampione nell’isola pedonale di via Scarlatti, nel tratto di via Merliani, nei giorni scorsi è stato segnalato un nuovo episodio analogo in via Enrico Alvino. In entrambi i casi, sul posto è rimasta solo la colonna del lampione.

A denunciare l’accaduto è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, che ricorda come questi lampioni fossero stati realizzati appositamente per l’isola pedonale nel 1999 e recentemente adeguati con illuminazione a LED. La rimozione delle lanterne, sottolinea, lascia interi tratti di strada al buio dopo il tramonto.

Secondo Capodanno, tuttavia, il problema dei lampioni è solo uno dei tanti segnali di degrado che interessano l’area. L’isola pedonale di via Scarlatti, un tempo fiore all’occhiello dello shopping cittadino, sarebbe ormai segnata da parcheggi selvaggi di motocicli nelle zone di accesso, da buche, avvallamenti e sconnessioni che rappresentano un pericolo costante per i pedoni.

Nei fine settimana la situazione peggiora ulteriormente: la zona si trasforma in un affollato bazar, con venditori ambulanti, questuanti – talvolta accompagnati da bambini – gazebo e ombrelloni delle attività di somministrazione, banchetti per la raccolta firme e artisti di strada che, secondo i residenti, generano rumori e disagi per ore. In serata, aggiunge Capodanno, l’area diventa anche punto di ritrovo per numerosi cani con i loro padroni.

Tra le richieste avanzate, anche la necessità di piantare nuove alberature nelle formelle rimaste vuote dopo l’abbattimento dei platani storici, di manutenere le panchine danneggiate e di aumentarne il numero.

Sulle criticità segnalate, Capodanno sollecita un intervento rapido dell’amministrazione comunale, in particolare dell’assessore alle Strade, per restituire decoro e sicurezza a una delle zone simbolo del quartiere collinare.