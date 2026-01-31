Centrosinistra, indagini e scioglimenti: da Castellammare a Torre Annunziata, passando per Marano e Giugliano, ma la legge non guarisce gli enti

In Campania il filo rosso che lega scioglimenti, commissioni d’accesso e indagini giudiziarie conduce sempre più spesso alle amministrazioni di centrosinistra. I casi di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, dove a pochi anni dagli scioglimenti per infiltrazioni camorristiche la Prefettura è tornata a inviare nuove commissioni d’accesso, riaccendono un interrogativo scomodo: perché, nonostante il cambio di classe politica e il richiamo costante alla legalità, il fenomeno si ripete con una regolarità quasi matematica?

Il dato è ormai strutturale. Castellammare e Torre Annunziata sono solo gli ultimi episodi di una lunga serie che comprende Marano – sciolta cinque volte –, Pomigliano d’Arco, Giugliano, diversi Comuni del Casertano e, fuori dalla Campania, anche il caso Bari, finito sotto la lente del Viminale prima di essere escluso dallo scioglimento. In larga parte si tratta di giunte di area progressista, spesso presentatesi come l’alternativa morale ai sistemi di potere precedenti.

Il paradosso è evidente: proprio le amministrazioni che fanno della legalità un tratto identitario finiscono più frequentemente sotto osservazione prefettizia o giudiziaria. Non sempre con esiti penali, ma quasi sempre con ombre che rimettono in discussione l’efficacia dell’azione amministrativa e politica.

Scioglimenti e indagini: il cortocircuito

Le indagini che negli ultimi anni hanno coinvolto amministratori di centrosinistra rafforzano la percezione di un problema sistemico. A Giugliano, un ex sindaco è a processo per la gestione del ciclo dei rifiuti, con accuse di corruzione e rapporti opachi con ambienti criminali. Nel Casertano si susseguono inchieste che riguardano appalti, urbanistica e gestione dei servizi pubblici, spesso con al centro giunte progressiste.

Il punto non è l’equiparazione tra centrosinistra e illegalità, ma il fallimento di un modello politico che, pur proclamandosi estraneo ai meccanismi clientelari, finisce per governare territori profondamente permeati da sistemi di potere consolidati. La legge sullo scioglimento colpisce sindaci e consigli comunali, ma non intacca i bacini di consenso né le reti amministrative che li alimentano.

L’antimafia che non incide

Lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche, previsto dall’articolo 143 del Testo unico degli enti locali, si è trasformato in molti casi in una misura simbolica. Rimuove i vertici politici, ma lascia inalterata la macchina burocratica. I dirigenti restano, i funzionari restano, i meccanismi decisionali restano. I commissari prefettizi, spesso impegnati su più Comuni contemporaneamente, sono costretti ad affidarsi alle stesse strutture che avrebbero dovuto essere “bonificate”.

Il risultato è che, alla fine del commissariamento, il sistema si ricompone. Cambiano i nomi, cambiano i simboli, ma i pacchetti di voto e le reti di influenza tornano a orientare le elezioni. E così, nel giro di una sola consiliatura, il Comune rientra nel mirino della Prefettura.

Una questione politica, non solo giudiziaria

Il ripetersi degli scioglimenti e delle indagini su giunte di centrosinistra pone una questione che va oltre la magistratura. È un problema di selezione della classe dirigente, di controllo delle liste elettorali, di alleanze nei territori difficili. Ed è anche un tema che ha fatto capolino nel dibattito nazionale, come dimostrano le recenti parole di Dario Franceschini, che intervenendo sulla riforma Nordio ha allargato il discorso al rapporto tra giustizia, politica e amministrazioni locali, con un riferimento esplicito ai Comuni del Sud.

In Campania, intanto, la storia continua a ripetersi. Le bandiere cambiano colore, ma i riflettori della Prefettura restano accesi. Segno che l’antimafia istituzionale, così com’è, non riesce a distinguere tra buone intenzioni e cattiva amministrazione. E che, soprattutto, non riesce ancora a spezzare il legame tra politica locale e sistemi di potere che attraversano, senza guardare al colore, tutte le stagioni.