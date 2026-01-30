Regione, Rostan (Lega): “Comitato Aree Interne strumento inutile senza partecipazione dell’opposizione”

Condividi

“Con la decisione di istituire il Comitato d’indirizzo per le aree interne la Giunta regionale cerca di porre rimedio, seppur in modo assolutamente tardivo, alla mancata costituzione di un apposito assessorato, annunciato in campagna elettorale dal Presidente Fico, che avrebbe dovuto tracciare la governance di una delle risorse fondamentali della nostra regione. Ricordiamo al Governatore che le aree interne non hanno colore politico e ci aspettiamo che all’interno del Comitato sia data la giusta rappresentanza anche all’opposizione che può giocare un ruolo fondamentale nell’azione di raccordo tra i diversi livelli istituzionali. Sono diverse, infatti, le questioni che necessitano di un dialogo istituzionale con il governo che noi, responsabilmente e nell’interesse dei cittadini campani, vogliamo facilitare e rendere proficuo per favorire lo sviluppo delle aree interne a partire dall’economia legata alle risorse del territorio, una rete di trasporti efficiente, un sistema sanitario capillare e uno sviluppo turistico sostenibile”. Lo ha dichiarato Michela Rostan, consigliere regionale della Lega e componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.













