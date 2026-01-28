Omicidio Giaccio, rinviata a marzo la sentenza per D’Alterio e De Cristofaro

24 Visite
È stato rinviato al prossimo 6 marzo il processo sull’omicidio di Giulio Giaccio, vittima di uno scambio di persona, ucciso e sciolto nell’acido circa 25 anni fa. La Corte di Assise di Appello di Napoli acquisirà i verbali di due pentiti, causando il rinvio nel giorno in cui era attesa la sentenza per i due imputati: Luigi De Cristofaro, sospettato di essere un mandante dell’omicidio del 30 luglio 2000, e Raffaele D’Alterio, ritenuto il materiale esecutore. Entrambi erano stati condannati a 30 anni di reclusione in primo grado, con l’esclusione dell’aggravante mafiosa.