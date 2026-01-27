Calvizzano verso le comunali, Salatiello si dice disponibile alla candidatura a sindaco. Ma pesa il processo in corso

Condividi

Si accende il dibattito politico a Calvizzano in vista delle imminenti elezioni comunali. Un blog locale ha rilanciato nelle ultime ore la disponibilità di Mario Salatiello, ex consigliere comunale, a una possibile candidatura alla carica di sindaco.

A scriverlo è Mimmo Rossiello, che nel suo articolo riporta una dichiarazione diretta dello stesso Salatiello: «Sì, sono uno dei candidati sindaco del gruppo Insieme (ex Reset) – dichiara Salatiello – c’è stata ampia convergenza sul mio nome, ma qualora dovesse emergere un altro candidato per me andrà bene lo stesso. Il gruppo è compatto».

Nell’articolo si fa inoltre riferimento alla presa di distanza dell’ex consigliere da Giacomo Pirozzi, attuale sindaco, con il quale Salatiello avrebbe escluso future alleanze politiche.

Tuttavia, nel contributo pubblicato dal blog non viene menzionato un elemento rilevante nell’ambito di una possibile candidatura: Mario Salatiello è attualmente rinviato a giudizio in un procedimento penale in corso presso la settima sezione del Tribunale di Napoli. Si tratta di un processo già iniziato, che coinvolge più imputati e riguarda vari reati.

Nel dettaglio, Salatiello – difeso dagli avvocati Carlo Carandente Giarrusso e Gaetano Mosella – deve rispondere di 12 capi di imputazione, prevalentemente per falso ideologico. In origine i capi contestati erano 21, ma 9 sono stati stralciati dal giudice in sede di udienza preliminare. Il procedimento generale si fonda, secondo l’impianto accusatorio, su presunte truffe e false attestazioni legate al rilascio di autorizzazioni dei vigili del fuoco.

È doveroso ricordare che Salatiello è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva. Tuttavia, l’eventuale esito del processo potrebbe avere conseguenze rilevanti sul piano politico-amministrativo: in caso di condanna e qualora l’ex consigliere dovesse ricoprire un incarico pubblico, scatterebbe l’applicazione della Legge Severino, con la conseguente decadenza automatica dalla carica.













