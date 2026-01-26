Croce e nome di una defunta su una tomba di un’altra donna: rabbia al cimitero di Marano

Condividi

Visite: 571

224 Visite

Una croce con nome e date di un defunto è stata ritrovata sulla tomba di un’altra persona, una donna morta 14 anni fa e inumata al centro del cimitero di Marano. Una scoperta sconcertante che ha fatto esplodere la rabbia della famiglia del defunto il cui nome compare sulla croce.

Secondo quanto emerso, la croce potrebbe provenire da una tomba precedentemente aperta, con i resti trasferiti altrove. Un episodio che riaccende i riflettori sullo stato di abbandono del cimitero, dove migliaia di famiglie attendono ancora la consegna dei loculi già pagati nella nuova ala cimiteriale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti