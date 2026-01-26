Notte di paura al Parco Edera di Marano: raffica di furti e nessuna sicurezza

Condividi

Visite: 846

136 Visite

Ancora furti e tentativi di effrazione nella notte a San Marco di Marano. Nel mirino dei ladri diverse abitazioni della zona di Parco Edera, dove ignoti si sarebbero introdotti – o avrebbero tentato di farlo – in più case. A segnalarlo sono stati gli stessi residenti, che hanno contattato la nostra redazione per denunciare l’ennesimo episodio di una situazione ormai definita “insostenibile”.

Quella dei furti nelle abitazioni è diventata, secondo chi vive nella zona, una vera e propria sciagura, contro la quale le forze dell’ordine sembrano avere strumenti sempre più limitati. «Le cartucce sono ormai vuote», commenta amaramente qualcuno, sottolineando come la prevenzione sia quasi impossibile in assenza di adeguati mezzi.

A preoccupare maggiormente è la totale mancanza di sistemi di videosorveglianza, non solo a Parco Edera ma anche in altre aree del territorio comunale, come Città Giardino e diverse zone limitrofe. Un vuoto che rende difficile l’identificazione dei responsabili e scoraggia i cittadini, sempre più esposti e impotenti.

Sul fronte dei controlli, la situazione non appare migliore: tre pattuglia notturne, chiamate a coprire cinque comuni, possono fare ben poco per garantire una presenza costante e deterrente sul territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti