Femminicidio Torzullo, trovati morti in casa i genitori del killer

Si stringe ulteriormente il cerchio del dolore attorno alla vicenda di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia lo scorso 9 gennaio. Nella tarda serata di oggi, i carabinieri hanno scoperto i corpi senza vita dei genitori dell’uomo, all’interno della loro abitazione sempre ad Anguillara.

econdo le prime informazioni diffuse dall’agenzia ANSA e confermate da diverse testate, i due coniugi – nonni paterni del piccolo figlio della coppia – sarebbero stati rinvenuti morti nella loro casa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari dell’Arma, che hanno effettuato i rilievi del caso. L’ipotesi maggiormente accreditata dagli inquirenti è quella del suicidio, anche se – come prassi in questi casi – non si esclude nessuna pista e la procura di Civitavecchia disporrà l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso.

Quello che per ora appare certo è che i due sarebbero dovuti comparire davanti agli inquirenti nei prossimi giorni per fare luce su punti oscuri della confessione di Carlomagno. Nonostante l’ammissione dell’uomo ci sono ancora degli elementi che non tornano, come appunto la presenza del padre davanti casa poco dopo il delitto. O la presenza di una terza persona, di cui i tracciati e le verifiche parlano, alle 14.17, quando Carlomagno rientra in casa.













