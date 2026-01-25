Rione Alto, aggredisce i vigili urbani durante un controllo: minacce con un coltello

Condividi

Sono stati aggrediti e minacciati con un coltello mentre stavano semplicemente svolgendo il proprio lavoro. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 gennaio, nel quartiere Rione Alto, dove una pattuglia della Polizia Municipale era impegnata in controlli di routine in largo Cangiani.

Gli agenti avevano fermato un veicolo con targa straniera, a bordo del quale si trovava una donna, accertando che il mezzo non risultava regolarmente registrato. Dopo le prime richieste dei poliziotti municipali finalizzate a regolarizzare la posizione amministrativa del veicolo, la donna ha contattato telefonicamente il marito.

Pochi minuti dopo, l’uomo è giunto sul posto e, per motivi ancora in corso di accertamento, ha aggredito verbalmente e fisicamente gli agenti, arrivando anche a minacciarli con un coltello. La situazione è stata riportata sotto controllo grazie all’intervento delle forze dell’ordine, evitando conseguenze più gravi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per valutare le responsabilità dell’uomo coinvolto.













