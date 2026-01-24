Casoria. Crollo in via Cavour: la minoranza attacca l’Amministrazione e chiede un Consiglio Comunale straordinario e urgente

Condividi

“Evento annunciato, ora basta silenzi”, i consiglieri comunali di minoranza intervengono sul crollo del fabbricato avvenuto oggi nel centro storico, in via Cavour, un episodio grave che ha scosso l’intera comunità cittadina.

Il crollo del fabbricato non può e non deve essere liquidato come una fatalità. È l’ennesimo segnale di una gestione superficiale e reattiva del patrimonio edilizio da parte dell’Amministrazione comunale.

Solo per puro caso, grazie allo sgombero delle famiglie disposto il giorno precedente, non si è consumata una tragedia. Un fatto che evidenzia come si sia intervenuti solo all’ultimo momento, quando la situazione era ormai prossima al punto di non ritorno.

I consiglieri comunali di minoranza chiedono con forza la convocazione immediata di un Consiglio Comunale straordinario, per fare piena luce su quanto accaduto e per accertare le responsabilità politiche di chi ha governato finora senza una reale strategia di prevenzione.

“Da anni – dichiarano i consiglieri – segnaliamo le condizioni critiche di numerosi edifici del centro storico. Ci chiediamo perché si sia arrivati a questo punto e quante altre situazioni di rischio debbano ancora emergere prima che l’Amministrazione si assuma le proprie responsabilità.”

Il centro storico non può essere gestito con interventi tampone e ordinanze d’urgenza. Servono programmazione, controlli sistematici e investimenti concreti, non comunicati rassicuranti a posteriori. I cittadini meritano verità, trasparenza e scelte politiche serie.

La minoranza continuerà a incalzare l’Amministrazione in tutte le sedi istituzionali finché non verranno fornite risposte chiare e assunti impegni verificabili.

I Consiglieri Comunali di minoranza

Ernesto VALIANTE

Nicola MANGANI

Fabio CRISTARELLI













