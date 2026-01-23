‘Ma quale software spia’. L’esperto smonta l’allarme di Report sul ministero della Giustizia

Condividi

Non un ‘Watergate digitale’, ma l’ennesimo cortocircuito tra tecnologia, politica e percezione pubblica. È questa la conclusione a cui arriva il docente ed esperto di cybersicurezza Matteo Flora, che nell’ultima puntata del suo video-podcast Ciao Internet analizza e smonta la polemica sul presunto ‘software spia’, installato nei computer del ministero della Giustizia.

Secondo la narrazione emersa dopo un’inchiesta di Report, il ministero disporrebbe di uno strumento capace di accedere ai computer dei magistrati senza lasciare traccia. Una ricostruzione che, secondo Flora, non regge a una verifica tecnica.













