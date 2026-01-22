Zelensky vede Trump e annuncia il primo trilaterale Usa-Russia-Ucraina negli Emirati Arabi

Condividi

È atteso per domani e dopodomani, negli Emirati Arabi, il primo trilaterale tra Usa, Russia e Ucraina. A renderlo noto è stato Volodymyr Zelensky al termine dell’incontro a Davos con Donald Trump, durato circa un’ora. Un incontro «positivo», «produttivo e sostanziale», lo ha definito il presidente ucraino. «Spero che gli Emirati ne siano a conoscenza. Sì. A volte riceviamo delle sorprese da parte americana», ha detto rispondendo ad una domanda a Davos, come riporta Sky News. «I documenti volti a porre fine a questa guerra sono quasi pronti, e questo è davvero importante. L’Ucraina sta lavorando con assoluta onestà», ha detto ancora Zelensky aggiungendo che «la Russia deve essere pronta a porre fine a questa guerra»













