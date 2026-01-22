Fratelli d’Italia Mugnano: “Impegnati a formare il centrodestra ma disponibili ad un’alleanza civica per scongiurare ammucchiata”

Questo è quanto ha dichiarato il Coordinatore Cittadino di Fratelli d’ Italia, Giovanni Naviglio, a termine di un incontro con iscritti e militanti, tenutosi nei giorni scorsi. “Mugnano vive una situazione di completo degrado Urbano, Sociale e Strutturale. Gli artefici di questo disastro sono pronti a rimettersi tutti insieme appassionatamente per affondare definitivamente la città, “senza scuorno” e senza un minimo di dignità politica, si apprestano ad effettuare l’assalto finale, mettendo insieme tutto ed i contrario di tutto. Noi non ci stiamo, siamo impegnati a costruire il Centro Destra e nel contempo, in alternativa, a valutare seriamente la proposta di un alleanza di movimenti civici che unisca le energie politiche sane ed oneste del paese che coinvolga chi dice NO “alla grande ammucchiata”.
