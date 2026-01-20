NAPOLI, CHE PECCATO: SOLO UN PARI IN DANIMARCA. NON BASTA MCTOMINAY

La svolta della partita arriva al minuto 35′: intervento scomposto e pericoloso di Delaney su Lobotka, check del Var e Copenaghen orfano del suo capitano. A sbloccare il risultato, ancora una volta, è Scott McTominay, con il suo nono gol di testa da quando è arrivato al Napoli.

Anche nel secondo tempo il Napoli parte forte, ma nonostante l’inferiorità numerica, il Copenaghen reagisce e pareggia i conti grazie a Larsson, che sulla ribattuta di un rigore sbagliato buca Milinkovic–Savic. Nel finale gli azzurri provano l’assalto, ma sono troppa poca roba le azioni create dalle tre punte (Hojlund, Lucca e Ambrosino) schierate da Conte nella speranza di riprenderla. Ora il Napoli ha 8 punti in classifica, e la qualificazione alla fase successiva si deciderà il 28 gennaio in casa contro il Chelsea.