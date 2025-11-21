Porcelli (M5S): “Sanità e lavoro per i giovani, la Campania merita una gestione moderna e vicina ai cittadini”

Visite: 26

Massimiliano Porcelli, candidato al Consiglio Regionale della Campania per il Movimento 5 Stelle, presenta un piano articolato per affrontare due temi cruciali per il futuro della Regione Campania: la sanità pubblica e il lavoro. La proposta punta a migliorare l’efficienza delle strutture sanitarie, ridurre le liste d’attesa e rilanciare l’occupazione attraverso politiche trasparenti e orientate allo sviluppo.

Sulla sanità, Porcelli definisce la situazione campana “critica” e sottolinea la “necessità di intervenire con decisione per ridurre drasticamente i tempi di attesa. Tra le priorità individuate, evidenzia “lo sblocco del turnover e l’avvio di nuove assunzioni di medici, infermieri e tecnici, indispensabili per colmare la carenza di personale che da anni penalizza il sistema.”

“Accanto al potenziamento delle risorse umane – continua Porcelli – c’è bisogno di un modello basato su trasparenza e organizzazione, con la pubblicazione periodica dei dati relativi alle liste d’attesa e la creazione di una centrale unica di prenotazione regionale capace di coordinare in maniera efficiente visite ed esami. C’è inoltre bisogno di un percorso volto alla digitalizzazione dei percorsi sanitari e al rafforzamento della medicina territoriale, elementi che permetteranno di garantire ai cittadini un’assistenza più moderna e accessibile. La salute è un diritto e deve essere garantito a tutti”.

Sul fronte del lavoro, Porcelli richiama l’urgenza di mettere in campo strumenti che favoriscano nuove opportunità, soprattutto per i giovani e per i lavoratori over 50: “due categorie che più di altre subiscono precarietà ed esclusione. Dobbiamo fornire incentivi alle imprese che scelgono di assumere queste fasce di popolazione, insieme alla creazione di sportelli lavoro integrati che mettano in rete Regione, Comuni, università e settore produttivo. C’è inoltre la necessità di semplificare l’accesso ai bandi dedicati alle startup e ai progetti di ricerca, accompagnando il tutto con un piano straordinario per i lavori green e per la transizione ecologica.”

Un capitolo centrale riguarda infine la riorganizzazione dei centri per l’impiego, che secondo Porcelli devono “diventare davvero operativi e in grado di rispondere alle esigenze del territorio. Non possiamo continuare a perdere i nostri talenti. La Regione deve essere un motore di sviluppo”.

“Sanità e lavoro sono i pilastri del nostro impegno. La Campania merita una gestione moderna, onesta e utile alle persone”, conclude Porcelli.