NAPOLI. SEQUESTRATI 38 MILA PROFUMI CONTRAFFATTI, DAL VALORE DI OLTRE UN MILIONE DI EURO, E CIRCA 100.000 ARTICOLI ELETTRICI NON SICU

Condividi

Visite: 40

38 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che in data 30 ottobre 2025, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dell’attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti, hanno sequestrato 38.000 prodotti contraffatti e circa 100.000 articoli elettrici non sicuri, nonché denunciato due soggetti per i reati di contraffazione, ricettazione e frode in commercio. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Portici, nei pressi della zona industriale del capoluogo campano, ispezionavano un furgone individuando circa 5.000 confezioni di profumi contraffatti, custoditi in decine di plichi. Gli accertamenti immediati consentivano di risalire a un locale utilizzato come deposito della merce, nella disponibilità di un imprenditore di nazionalità cinese, al cui interno sono stati rinvenuti oltre 33.000 confezioni di profumi contraffatti, etichettati con loghi falsi di noti e prestigiosi brand nazionali e internazionali. La merce, destinata ad alimentare un mercato parallelo illegale, avrebbe fruttato un guadagno di oltre un milione di euro, con serio nocumento alla leale concorrenza nello specifico settore commerciale. Nel corso delle attività di perquisizione, sono stati inoltre sequestrati circa 100.000 articoli elettrici privi di qualsiasi certificato di conformità alla normativa europea in materia di marchio “CE”, apposto falsamente per trarre in inganno l’utilizzatore.

I provvedimenti eseguiti sono misure cautelari reali, disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari delle stesse sono persone sottoposte ad indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti