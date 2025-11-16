Marano, la città delle domeniche di rifiuti: “Nessun controllo, inciviltà fuori controllo”

Condividi

Visite: 63

29 Visite

A Marano si ripete, ormai da anni, la stessa scena: le domeniche diventano il giorno del conferimento selvaggio dei rifiuti. Le solite zone – sempre le stesse, sempre più degradate – si riempiono di sacchetti abbandonati, ingombranti, materiali di ogni tipo lasciati senza alcun rispetto per regole e orari. Un vero e proprio “rito” dell’inciviltà che continua senza sosta, mentre il sistema dei controlli resta fermo.

Controlli zero, sanzioni inesistenti

Nel comune, denunciano i cittadini, non si registra una multa, una sanzione, un intervento mirato. Nessuna verifica sul conferimento, nessun presidio nelle aree critiche, nessuna attività preventiva.

Un vuoto amministrativo che, di fatto, ha trasformato interi quartieri in discariche a cielo aperto, incoraggiando chiunque a liberarsi dei rifiuti dove capita.

Lo stato generale parla da solo: sporcizia diffusa, cumuli abbandonati lungo le strade, cassonetti circondati da materiali che spesso restano lì per giorni.

A Marano l’inciviltà regna sovrana, e le contromisure – se esistono – non si vedono. I cittadini lamentano una totale assenza di iniziative per arginare il fenomeno, né campagne informative, né servizi potenziati, né interventi straordinari.

Occupazione del suolo pubblico: altra emergenza dimenticata

Come se non bastasse, da anni anche il tema dell’occupazione abusiva del suolo pubblico è completamente fuori controllo.

I vigili urbani sono pochi e spesso impossibilitati a coprire un territorio complesso, ma l’impressione – sempre più diffusa – è che il Comune non stia mettendo in campo nessuna strategia per contrastare un fenomeno che dilaga e penalizza soprattutto chi rispetta le regole. Intanto si attendono le famigerate telecamere, alcune già ci sono ma non si sa se siano attive oppure no.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti