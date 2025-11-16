Forio d’Ischia: giovane calciatore ruba in casa di un dirigente. Carabinieri denunciano 21enne

Siamo a Forio d’Ischia e durante la notte si consuma un furto in abitazione. L’appartamento è del dirigente sportivo dell’a.s.d. Real Forio, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. L’uomo è con la propria consorte e quando si sveglia si accorge del furto. Ignoti sono entrati in casa durante la notte e hanno preso 2mila euro in contanti suddivisi in banconote da 50 euro.

I carabinieri della locale stazione analizzano i sistemi di video sorveglianza e i sospetti aumentano. Il ladro agisce da solo e indossa un cappuccio. Quel modo di muoversi e quei vestiti indossati, ai Carabinieri ricordano una persona che solitamente bazzica tra i locali foriani, luogo di ritrovo giovanile. Le indagini infatti proseguono e il cerchio si chiude sempre più attorno a un ragazzo specifico.

Il sospettato ha appena compiuto 21 anni ed è un calciatore della squadra Lacco Ameno.

Il giovanissimo tesserato viene rintracciato poche ore dopo nelle strade dello shopping dell’isola. I carabinieri bloccano il 21enne nella località Chiaia di Forio.

Il ragazzo indossa ancora gli indumenti utilizzati durante il furto e porta con sé una busta con all’interno alcuni capi di abbigliamento appena acquistati. Nelle tasche del giovane calciatore 1.400 euro in contanti (28 banconote da 50 euro).

Il 21enne è stato denunciato mentre il denaro sarà restituito al legittimo proprietario.