Muscarà denuncia: “Sul Presidio Cavallino solo passerelle e bugie. De Luca inaugura strutture ancora chiuse e nessuno nell’alleanza progressista ha il coraggio di dirlo

«Il 16 ottobre — dichiara la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà — il presidente De Luca ha inaugurato in pompa magna il nuovo Presidio Cavallino dell’AORN Santobono-Pausilipon, presentandolo come un tassello fondamentale dell’assistenza pediatrica campana. Peccato che quella struttura, ad oggi, sia completamente inattiva.»

Muscarà denuncia che solo lunedì scorso sono stati avviati i controlli dell’ASL necessari per l’autorizzazione e che, secondo le procedure, serviranno almeno altri 45 giorni prima che il presidio possa davvero aprire e accogliere pazienti. «La cosa grave — continua Muscarà — non è soltanto l’ennesima bugia raccontata da De Luca, a cui purtroppo siamo abituati. Il vero scandalo è il silenzio complice dell’intera alleanza progressista che sostiene questa narrazione, la stessa che ogni giorno parla di trasparenza, diritti e sanità pubblica, ma poi tace di fronte a una messa in scena così evidente. Possibile che nessuno abbia avuto il coraggio di denunciare che si è inaugurata una struttura che non può funzionare?»

La consigliera ricorda inoltre che, mentre si fanno passerelle mediatiche su presidi non operativi, il sistema sanitario campano continua a soffrire: liste d’attesa infinite, reparti senza personale, migrazione sanitaria crescente. «La Regione non ha bisogno di inaugurazioni-farsa — conclude Muscarà — ma di scelte serie e di responsabilità. La sanità è un diritto, non un palcoscenico per le campagne elettorali di nessuno.»













