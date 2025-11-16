Napoli: salvato un neonato dalla Polizia

Un neonato di appena 13 giorni, con febbre alta e forti difficoltà respiratorie, era ormai in stato di incoscienza. È successo lo scorso giovedì a Napoli. Provvidenziale l’intervento dei poliziotti del Commissariato Montecalvario Francesco e Daniele che, allertati dalla richiesta di aiuto dei genitori del piccolo, hanno subito scortato la famiglia presso l’Ospedale Santobono, dove il piccolo è stato rianimato e stabilizzato dal personale sanitario.

