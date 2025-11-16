Regionali. Izzo: vile atto questa notte nei confronti del candidato al Consiglio Regionale della Campania Giovanni Pagano

65 Visite
Questa notte a Chiaiano in via Vecchia Napoli n° 5 dove l’ esponente politico abita sono state trafugate le targhe dell’ auto di servizio per la campagna elettorale.
Il giovane politico non vuole credere alla matrice a sfondo politico,in quanto sul territorio sanno bene che la sua passione per la politica quale servizio al territorio é tale che nulla e nessuno potrà fermarlo.
Ma si dice preoccupato per questo evento, in quanto mette in evidenza l’ abbandono del territorio a nord di Napoli ( già messo in evidenza più volte da questa testata giornalistica Terranostranews), e questa tematica sarà nella sua agenda politica programmatica una volta eletto al Consiglio Regionale.
