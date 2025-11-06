REGIONALI, CIRIELLI: “SONDAGGI? SIAMO IN GRANDE RIMONTA”

Condividi

«Su Napoli una settimana fa ci davano anche 19 punti sotto, oggi siamo a meno sette punti nei sondaggi che sono molto concentrati su Napoli, provincia che pesa più del 50 per cento sul risultato complessivo».

Lo ha detto Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, rispondendo a domande sull’ultimo sondaggio dell’istituto Noto. «Oltre a quello uscito ieri che indica un divario ridotto al 7% – ha detto Cirielli a margine di un incontro a Confesercenti a Napoli – noi abbiamo un altro sondaggio di una settimana fa che dà lo stesso dato. Poi un sondaggio di un paio di giorni fa della Ghisleri che è stato fatto solo su Napoli, quindi anche molto più rappresentativo, che ci dà sotto di 9 punti. Siccome la provincia di Napoli pesa più del 50%, aver recuperato tanti punti su Napoli significa complessivamente essere sopra».













