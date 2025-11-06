Marano, istituito il primo “Premio Salvatore Nuvoletta” a 43 anni dalla morte del carabiniere ucciso dalla camorra

Condividi

A 43 anni dal suo sacrificio, nasce a Marano il primo Premio “Salvatore Nuvoletta”, dedicato al carabiniere medaglia d’oro al valor civile, vittima della camorra nel 1982. L’iniziativa, fortemente voluta dai familiari di Salvatore e dal nostro portale, ha ricevuto il via libera dalla commissione straordinaria che guida il Comune.

Nei giorni scorsi si sono svolti anche incontri con i presidi delle scuole del territorio, segno della volontà di coinvolgere i giovani nel ricordo del militare. Le fasi finali e la cerimonia di premiazione sono previste per marzo. Un segno concreto di memoria e impegno civile.













