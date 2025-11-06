Regionali in Campania: sondaggio istituto Noto. Fico in vantaggio, ma c’è l’incognita astensionismo e voto disgiunto 

La partita campana delle prossime regionali potrebbe riservare sorprese. I sondaggi dell’Istituto Noto per Porta a Porta indicano Roberto Fico (M5s–centrosinistra) al 52% e Edmondo Cirielli (centrodestra) al 45%, ma l’esito resta incerto, anche per l’altissima astensione prevista — stimata intorno al 40%.

Nel centrosinistra pesa la competizione interna tra Pd, lista deluchiana e M5s: un “campo largo” tutt’altro che compatto, dove si teme che Fico possa ottenere meno voti delle liste che lo sostengono. Nel centrodestra, invece, Cirielli punta su un voto più coeso e su figure forti soprattutto nel casertano, dove Forza Italia ha attratto diversi ras del consenso.

Le differenze territoriali restano marcate: Fico avanti a Napoli e nelle aree interne, Cirielli più forte in Terra di Lavoro e nell’agro nocerino-sarnese. Ma a incidere sarà soprattutto l’astensione, che rischia di colpire di più il centrosinistra, demotivato dagli accordi con i grillini e dall’assenza di un reale protagonismo di Vincenzo De Luca, rimasto ai margini della campagna elettorale.