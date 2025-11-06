Marano, nuovi ingressi al Comune tra assunzioni e stabilizzazioni

Condividi

Marano stanno per entrare in servizio due nuovi amministrativi e un contabile. A breve, come anticipato da TerraNostraNews, saranno inoltre stabilizzati due vigili urbani, mentre un altro agente (o tre, come già previsto, se si riuscirà a trovare la quadra economica) arriverà tramite procedura di mobilità. Si parla anche dell’arrivo di dipendenti e funzionari finanziati con i fondi di coesione nazionale, oltre a nuovi assistenti sociali.

Nonostante il Comune viva da anni una profonda crisi di personale, soprattutto in alcuni comparti strategici, vi sono settori, in realtà uno, che invece risultano già coperti. Una disparità che continua a suscitare perplessità e a evidenziare le “stranezze” nella gestione interna di un ente che avrebbe bisogno, prima di tutto, di nuovi funzionari qualificati.













