Mugnano, agguato a “Peppaccio” Cipressa: è cosciente e fuori pericolo

È cosciente e fuori pericolo Giuseppe Cipressa, detto Peppaccio, ferito ieri in un agguato a Mugnano. L’uomo, ritenuto un referente del clan Amato-Pagano, è ricoverato all’ospedale di Giugliano.

Secondo le prime ipotesi investigative, il raid sarebbe maturato nell’ambito di contrasti interni alla cosca egemone tra Mugnano e Melito. Nelle ultime settimane nella stessa area si era registrato anche un tentato incendio ai danni di un panificio, episodio che potrebbe collegarsi alla stessa scia di tensioni. Cipressa, secondo fonti investigative, sarebbe vicino alla fazione Amato. Chi gli ha esploso almeno tre colpi contro sarebbe arrivato in via Luca Giordano a bordo di un’auto e non di uno scooter.













