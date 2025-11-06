Dodicenne travolto da un furgone a Milano, è gravissimo

Visite: 0

Poche ore dopo un altro incidente a Milano ha coinvolto un minore: un bambino di 9 anni è stato investito in piazza Durante. L’urto è avvenuto a un incrocio con un semaforo. Il bimbo è stato soccorso in codice giallo e portato all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. In un primo momento si è parlato di un pirata della strada, ma da quanto si apprende il conducente dell’auto si è fermato, è sceso dal veicolo, ha chiesto all’uomo che accompagnava il piccolo se avesse bisogno di aiuto, lui gli ha risposto di no e il guidatore si è allontanato.