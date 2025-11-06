Dodicenne travolto da un furgone a Milano, è gravissimo

Un dodicenne è stato travolto da un furgone intorno alle 17.30, mentre si trovava a piedi in via Bernardino Verro a Milano. All’arrivo dei soccorritori, intervenuti con un elicottero, un’ambulanza e un’automedica, il ragazzino era incosciente: è stato portato in gravi condizioni in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Stando a una prima ricostruzione, sembra che stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali.
Al volante del mezzo che ha travolto un bambino di 12 anni questo pomeriggio nel quartiere Vigentino di Milano, c’era un giovane di 21 anni che si è fermato a prestare soccorso. Sottoposto dalla Polizia lodale che indaga sul grave incidente ad alcol e droga test, è risultato negativo.
Poche ore dopo un altro incidente a Milano ha coinvolto un minore: un bambino di 9 anni è stato investito in piazza Durante. L’urto è avvenuto a un incrocio con un semaforo. Il bimbo è stato soccorso in codice giallo e portato all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. In un primo momento si è parlato di un pirata della strada, ma da quanto si apprende il conducente dell’auto si è fermato, è sceso dal veicolo, ha chiesto all’uomo che accompagnava il piccolo se avesse bisogno di aiuto, lui gli ha risposto di no e il guidatore si è allontanato.