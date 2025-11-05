Alessia Pifferi, cancellato l’ergastolo: in appello condannata a 24 anni per aver lasciato morire di stenti la figlia

«Incapace di intendere e di volere» no, ma i disturbi mentali – di cui effettivamente almeno la seconda perizia di ufficio ha dato conto – valgono, nella valutazione dei giudici della Corte d’Assise d’Appello d’assise di Milano, le attenuanti generiche che abbattono l’ergastolo in primo grado e abbassano a 24 anni di carcere la condanna in secondo grado di Alessia Pifferiper aver lasciato sola a casa a morire di sete e fame la figlia di 18 mesi Diana, nei sei giorni di luglio 2022 in cui la madre rimase in vacanza fuori Milano con un uomo.