MOVIMENTO 5 STELLE BATTIPAGLIA: “SANITÀ TERRITORIALE E AMBIENTE PROTAGONISTI DELLA NOSTRA BATTAGLIA PER LE REGIONALI”

Condividi

Visite: 10

17 Visite

Il gruppo territoriale di Battipaglia ha incontrato ieri i candidati regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, consigliere regionale uscente, e Iolanda Molinaro, assessora del Comune di Vallo della Lucania, in un incontro pubblico dedicato a due temi centrali: il rilancio dell’ospedale cittadino e il contrasto all’inquinamento ambientale nella Piana del Sele. Nel corso dell’iniziativa sono emerse le criticità che da anni interessano l’ospedale “Santa Maria della Speranza”, un presidio fondamentale per un’ampia utenza del territorio ma ancora segnato da carenze di personale, infrastrutture e servizi. È stata ribadita la necessità di un piano straordinario per rafforzare il nosocomio, garantendo nuove unità operative, tecnologie adeguate e il pieno funzionamento dei reparti. Ampio spazio è stato dedicato anche all’emergenza ambientale che investe Battipaglia e i comuni limitrofi. Si è sottolineata l’urgenza di intensificare i controlli su aria ed emissioni, attivare strumenti di monitoraggio continuativo e promuovere interventi strutturali di bonifica e prevenzione, tutelando la salute pubblica e un’area che rappresenta un’eccellenza nazionale nella produzione agricola.

A margine dell’incontro, la referente territoriale Carmela Bufano ha dichiarato: “Battipaglia non può continuare a essere dimenticata. I cittadini chiedono una sanità dignitosa e un territorio salubre. Con questo incontro abbiamo voluto parlare con chiarezza e responsabilità: serve un ospedale forte, funzionante, moderno, e serve una lotta seria all’inquinamento, non più interventi tampone. Il Movimento 5 Stelle di Battipaglia sarà vigile, presente e protagonista nel pretendere risposte concrete per la nostra città e per l’intera Piana del Sele”.

Il consigliere regionale Michele Cammarano ha aggiunto: “In questi anni ho toccato con mano le criticità dell’ospedale di Battipaglia e non permetteremo che venga ulteriormente penalizzato. Ci impegniamo a riportare investimenti, personale qualificato e specializzazioni strategiche. Allo stesso modo, la questione ambientale è diventata un’emergenza sociale: monitoraggio, bonifiche e trasparenza saranno priorità della nostra azione in Regione. Battipaglia merita risposte, non promesse”.

Infine, Iolanda Molinaro ha evidenziato: “Non esiste futuro senza tutela della salute e senza protezione dell’ambiente. L’esperienza maturata nel mio territorio la metterò al servizio della Piana del Sele, perché qui ci sono risorse straordinarie e un potenziale enorme che va difeso e valorizzato. Continueremo a dare voce ai cittadini e a costruire una Campania che investe sul benessere delle persone e sulla qualità della vita”.

“Continueremo nelle prossime settimane incontri tematici e momenti di confronto pubblico con esperti e cittadini, per definire e condividere proposte operative da portare in Regione”, conclude Bufano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti