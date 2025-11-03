Scampia, muore dopo due mesi di ricovero l’operaio caduto da un’impalcatura

Condividi

Non ce l’ha fatta Marco Iazzetta, l’operaio di 63 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro lo scorso 10 settembre a Scampia. L’uomo, regolarmente assunto, era precipitato dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione in via Antonio Labriola, durante alcune operazioni di cantiere. Dopo quasi due mesi di lotta tra la vita e la morte, è deceduto nella serata del 2 novembre alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra, in provincia di Napoli.

Subito dopo l’incidente, i colleghi avevano lanciato l’allarme e sul posto erano arrivati i sanitari del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. Stabilizzato sul luogo dell’accaduto, l’operaio era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Le sue condizioni, però, non sono mai migliorate. Dopo un successivo trasferimento alla clinica di Acerra, l’uomo è morto a causa del progressivo peggioramento del quadro clinico.

Il corpo è stato portato al reparto di medicina legale del Secondo Policlinico Federico II di Napoli, dove verrà eseguita l’autopsia disposta dalla magistratura per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Sulla tragedia, l’ennesima morte bianca in Campania, stanno indagando i carabinieri della stazione di Napoli Marianella, che già nel giorno dell’incidente avevano disposto il sequestro del cantiere. Alle verifiche partecipano anche i militari del nucleo operativo della compagnia Vomero, i carabinieri del Nil di Napoli e i tecnici dell’Asl Napoli 1 – UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.













