Incidente a Torre del Greco in cui è morto un agente di Polizia: si è costituito il conducente del Suv

Ha deciso di costituirsi il 28enne che la scorsa notte, intorno alle due, era alla guida del Suv che si è scontrato frontalmente con una volante della polizia in viale Europa, a Torre del Greco. Nell’incidente ha perso la vita l’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati, 47 anni, mentre il collega che era con lui è rimasto gravemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione, il Suv – una Bmw con sei persone a bordo, tra cui tre minorenni – avrebbe invaso la corsia opposta, centrando in pieno l’auto della polizia. L’impatto è stato violentissimo: la vettura di servizio è stata sbalzata per oltre dieci metri e i due agenti sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Per Scarpati, sposato e padre di tre figli, non c’è stato nulla da fare. Il collega, di 38 anni, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Dopo alcune ore di irreperibilità, il conducente del Suv è stato rintracciato e si è presentato in commissariato accompagnato dal suo avvocato. La Procura di Torre Annunziata sta valutando la sua posizione: al momento si ipotizza l’accusa di omicidio stradale, mentre non si esclude anche il concorso nel reato di omissione di soccorso, che potrebbe coinvolgere gli altri cinque passeggeri del veicolo.

L’agente rimasto ferito è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ha riportato una frattura del bacino, sottoposta a embolizzazione e riduzione, oltre a lesioni interne multiple. È intubato e collegato alla ventilazione meccanica, ma i medici si dichiarano cautamente ottimisti. Il Questore di Napoli, Maurizio Agricola, si è recato in ospedale per far visita al poliziotto e per portare il proprio cordoglio alla famiglia di Scarpati.

Dolore e commozione da parte delle istituzioni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e numerosi esponenti del mondo politico hanno espresso vicinanza alla famiglia della vittima e solidarietà al collega ferito. «Sono profondamente addolorata» – ha dichiarato la presidente del Consiglio – «e mi stringo alla Polizia di Stato per la perdita di un servitore dello Stato».













