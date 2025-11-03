A Vibo Valentia la città diventa mito: presentato “Valentina”, il nuovo libro di Domenico Muratore

Condividi

Un viaggio tra memoria, mito e identità collettiva. È questo il cuore di “Valentina”, il nuovo libro del professor Domenico Muratore, presentato a Vibo Valentia al Clapper Meeting Point, spazio culturale ideato dal Dr. Giusi Borello e dal Dott. Vincenzo Neri. All’incontro, moderato da Neri, sono intervenute anche la docente Prof.ssa Giovanna Esposito e la storica dell’arte Dr.ssa Rosamaria Tomaino, che hanno contribuito ad approfondire il significato dell’opera.

Muratore racconta la sua città come fosse una persona: Valentina non è una donna reale, ma l’anima simbolica di Vibo Valentia, una voce collettiva che attraversa i secoli, dalle origini di Hipponion fino ai giorni nostri.

Attraverso tre canti poetici, l’autore ripercorre la storia di una comunità che ha saputo rinascere ogni volta dalle proprie ferite, trasformandole in cultura, in sapere e in speranza. Nata “dalla Terra e dal Cielo stellato”, come recita la celebre laminetta orfica citata nel testo, Valentina diventa la coscienza viva di un territorio che si riconosce nei gesti semplici, nell’impegno civile, nella passione per la conoscenza e nella cura dei luoghi in cui vive.

«È una città che si guarda allo specchio e si riscopre attraverso la memoria», spiega Muratore. Valentina è così un ponte tra passato e futuro, un inno alla bellezza e alla forza culturale di una terra che continua a credere in sé stessa.

Dal libro nasceranno presto progetti dedicati alla comunità e alle scuole del territorio, per diffondere tra i più giovani la consapevolezza dell’identità vibonese e il valore della memoria storica.

Un’iniziativa che intende unire cultura e partecipazione civica, trasformando la poesia in un’occasione di crescita collettiva.

Per Vibo Valentia, “Valentina” non è solo un libro: è una dichiarazione d’amore, un invito a ricordare chi siamo e a costruire insieme il domani.













