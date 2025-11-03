Pasolini, omaggio dello scrittore Michel Maritato nel cinquantenario della morte

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 8
21 Visite
Dallo scrittore de “La fine del diverso”, un sonetto per ricordare il poeta corsaro. Un legame indissolubile che unisce premi, memoria e cultura
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore