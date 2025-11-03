MARANO, TRASFERIMENTO UFFICI DALLA SEDE CENTRALE A VIA NUVOLETTA. SI INIZIA CON L’ARCHIVIO, IMPACCHETTATI I PRIMI FALDONI

Condividi

Sono iniziate in questi giorni le operazioni di impacchettamento dei faldoni e del materiale d’archivio del Comune di Marano, primo passo del trasferimento degli uffici comunali dalla storica sede di corso Umberto I a quella di via Nuvoletta, dove attualmente si trovano già gli uffici dell’Anagrafe, del Servizio tecnico e del Settore tributi.

Le attività di trasferimento, propedeutiche a un accorpamento complessivo degli uffici, dovrebbero subire un’accelerazione nelle prossime settimane per concludersi, verosimilmente, entro la fine di quest’anno o l’inizio del prossimo.

L’operazione era già stata ipotizzata dalla giunta guidata dall’ex sindaco Morra, che tuttavia aveva in mente un diverso utilizzo della sede di corso Umberto: ospitarvi l’ufficio del giudice di pace. Una soluzione, però, bocciata dal Ministero della Giustizia.

L’attuale gestione commissariale ha deciso di dare nuovo impulso al piano di trasferimento, con l’obiettivo di concentrare tutti i servizi comunali in un’unica sede. Una scelta dettata non solo da ragioni organizzative — maggiore controllo e coordinamento interno — ma anche dall’intento di agevolare l’utenza, semplificando l’accesso ai diversi sportelli in un solo edificio.

Il completamento del trasferimento segnerà così un cambiamento significativo per la macchina amministrativa maranese, che potrà contare su una struttura più funzionale e un servizio al cittadino più efficiente.













