REGIONALI, FICO SUI TRASPORTI: “UN TRENO CIRCUM OGNI 15 MINUTI”

Il diritto alla mobilità è un diritto «fondamentale». Bisogna dunque continuare con gli investimenti sui trasporti e in particolare sulla Circumvesuviana: «quando arriveranno i nuovi treni dovremmo collocarli il prima possibile e cercare di avere un treno sicuro che passa ogni 15 minuti».
Lo ha detto il candidato del centrosinistra in Campania Roberto Fico a margine della presentazione della campagna di Legambiente ‘Urne Verdi’ al mercato di Antignano a Napoli. Fico ha indicato come priorità gli investimenti in «viabilità, presidi sanitari, lavoro e mobilità” e ha ribadito di non voler replicare alle «offese» della destra: «dobbiamo parlare di temi, alle offese rispondiamo con i programmi, perché chi offende lo fa perché non ha argomenti».
Ho cercato di mediare per raggiungere posizioni più avanzate sui programmi – ha detto – dobbiamo lavorare uniti per le persone e per portare la Campania sempre più avanti».