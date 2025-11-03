REGIONALI, FICO SUI TRASPORTI: “UN TRENO CIRCUM OGNI 15 MINUTI”

Il diritto alla mobilità è un diritto «fondamentale». Bisogna dunque continuare con gli investimenti sui trasporti e in particolare sulla Circumvesuviana: «quando arriveranno i nuovi treni dovremmo collocarli il prima possibile e cercare di avere un treno sicuro che passa ogni 15 minuti».

Lo ha detto il candidato del centrosinistra in Campania Roberto Fico a margine della presentazione della campagna di Legambiente ‘Urne Verdi’ al mercato di Antignano a Napoli. Fico ha indicato come priorità gli investimenti in «viabilità, presidi sanitari, lavoro e mobilità” e ha ribadito di non voler replicare alle «offese» della destra: «dobbiamo parlare di temi, alle offese rispondiamo con i programmi, perché chi offende lo fa perché non ha argomenti».

Quanto alla coalizione che lo sostiene, Fico ha rivendicato la volontà di «costruire una coalizione unita.

Ho cercato di mediare per raggiungere posizioni più avanzate sui programmi – ha detto – dobbiamo lavorare uniti per le persone e per portare la Campania sempre più avanti».