Tornano in funzione: restaurate le fontane storiche di Capodimonte

Riprendono a zampillare, al termine dei lavori di restauro e di rifunzionalizzazione degli impianti, le tre fontane monumentali del Tondo di Capodimonte e dei Giardini della principessa Iolanda, nonché quella della Duchessa vicino alla Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio.

Gli interventi, inaugurati questa mattina alla presenza del sindaco, sono finanziati dal Comune per un importo di oltre 450 mila euro ed hanno consentito di ripristinare lo stato originario delle fontane, compromesso nel tempo per effetto della prolungata esposizione agli agenti atmosferici.

Rispettando l’integrità dell’antica pietra sottostante, personale della Napoli Servizi con il coordinamento del Tavolo del decoro e la collaborazione della Municipalità 3, ha effettuato le operazioni di pulitura e di rimozione delle incrostazioni calcaree presenti, oltre ad interventi di consolidamento che si sono conclusi con l’applicazione di un protettivo idrorepellente.

Le fontane del Tondo di Capodimonte e dei Giardini della principessa Iolanda, già predisposte per il ricircolo d’acqua, tornano in funzione con impianti completamente rinnovati: con il supporto tecnico di ABC sono state installate nuove pompe, sostituite tubazioni, adeguato l’impianto elettrico e rinnovati i punti luce.

Anche la fontana della Duchessa, realizzata originariamente come abbeveratoio, viene dotata per la prima volta, al termine dei lavori, di un impianto idrico per il ricircolo ed il trattamento dell’acqua.

Sostituite, ad opera di ABC, anche le lance finali che valorizzano il getto d’acqua donando risalto all’antico splendore delle fontane.