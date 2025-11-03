Casoria. Rimpasto in giunta: il Pd si dissocia dal metodo “Bene”

Condividi

“Il Partito Democratico di Napoli, sentito il gruppo consiliare del PD di Casoria, ribadisce il profondo dissenso politico sul metodo con cui il Sindaco Raffaele Bene ha proceduto nei giorni scorsi prima all’azzeramento e poi alla nuova composizione della giunta comunale. Come avevamo già espresso nei giorni scorsi, riteniamo non corretto che tali scelte siano maturate nella fase della campagna elettorale per le regionali e in assenza di una seria interlocuzione politica con il nostro partito.

Per queste ragioni, a partire da un giudizio positivo sul contributo dato dalla delegazione del partito nell’esperienza della giunta che ha lavorato fino ad oggi per Casoria, nei prossimi giorni il PD Napoli si riserva di compiere, con senso di responsabilità, un approfondimento politico sulle future scelte amministrative attraverso un ampio confronto con il gruppo dirigente locale, lo stesso Sindaco e con i livelli provinciali della coalizione politica.

Il PD è fortemente impegnato a costruire in tutti i territori alleanze politiche progressiste larghe e unitarie, come abbiamo scelto anche in occasione delle prossime elezioni regionali a sostegno del candidato presidente Fico.

A Casoria senza la generosità del Partito Democratico non si sarebbe formato il campo largo, e per questo auspichiamo che non si determinino scelte politiche sbagliate nell’esclusivo interesse della città”.

Nota stampa













