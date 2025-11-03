Trasporti, Nappi (Lega): su Circum si passa da balle deluchiane a inadeguatezza di Fico

Condividi

“Caro Roberto Fico, informati prima di ripetere le balle che ti vengono suggerite. L’arrivo dei nuovi treni della Circum non può mai portare alla frequenza di corse – ogni 15 minuti – di cui parli perché le infrastrutture integrate coi treni – vecchie, malmesse e per giunta mai interessate da manutenzione – non possono minimamente reggere quel ritmo. Se ancora ci fosse stato bisogno di una conferma dell’inadeguatezza e dell’incompetenza del candidato della coalizione di centrosinistra, eccola. Saremo noi, alla guida della nuova Campania, a recuperare il tempo perduto e a restituire il diritto alla mobilità ai campani”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













