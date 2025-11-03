ASILO NIDO COMUNALE A MARANO, ECCO I REQUISITI PER LE FAMIGLIE CHE INTENDONO FAR DOMANDA

Il Comune di Marano di Napoli:

VISTA la Delibera della Commissione Straordinaria n.12 del 29.10.2025, con la quale sono state determinate le rette del servizio di Asilo Nido per l’Anno Scolastico 2025/2026,

A V V I S A

che intende procedere alla selezione dei beneficiari del servizio Asilo Nido comunale ubicato in Marano di Napoli Piazzale Dalla Chiesa, destinato a numero 30 bambine/i

e a tal fine precisa:

ART.1 OGGETTO DELL’AVVISO

Il Comune di Marano di Napoli intende selezionare i beneficiari del servizio Asilo Nido comunale ubicato in Via Piazzale Dalla Chiesa destinato a numero di 30 bambine/i.

Il servizio in oggetto sarà erogato dalla cooperativa sociale “IL GIGLIO”.

L’asilo nido è un servizio semiresidenziale, educativo e sociale che mira a garantire l’accoglienza e la cura del bambino, rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

ART.2 DESTINATARI DEL SERVIZIO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

Possono presentare istanza di iscrizione all’Asilo Nido comunale i nuclei familiari, anche monogenitoriali (genitore/tutore/affidatario), composti da uno o più figli a carico di età compresa tra 3 e 36 mesi, residenti nel Comune di Marano di Napoli.

Requisito essenziale per poter presentare la domanda di iscrizione è la residenza nel Comune di Marano di Napoli (Na) del minore fruitore del servizio Asilo Nido.

Possono essere iscritti al Nido le bambine ed i bambini residenti nel Comune di Marano di Napoli (Na):

Lattanti (3-12 mesi);

Semidivezzi (13-24);

Divezzi (25-36 mesi);

Si precisa che il minore deve aver compiuto alla data dell’ iscrizione i tre (3) mesi e non aver compiuto i (trentasei ) 36 mesi alla data del 31/12/2025.

ART.3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA

I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda, corredata della relativa documentazione, comprovante i requisiti per la partecipazione, nel termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 20/11/2025, previa presentazione di istanza da compilare esclusivamente on-line utilizzando l’applicativo reso disponibile dalle ore 09.00 del giorno 01/11/2025 sul sito del Comune di Marano di Napoli all’indirizzo https://marano.soluzionipa.it, alla quale dovranno essere allegati:

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente;

copia del provvedimento o decreto di nomina, nel caso in cui una domanda venga presentata da un tutore o affidatario;

attestazione ISEE, rilasciata nell’anno 2025 in corso di validità;

autodichiarazione vaccinazioni effettuate.

Nel caso nel nucleo familiare siano presenti due o più bambine/i per cui si vuole fare la domanda, si dovrà presentare una domanda per ciascun figlia/o.

La domanda dovrà essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale, dall’affidatario o dal tutore del minore. Saranno prese in considerazione tutte le domande pervenute nei termini, complete della documentazione richiesta.

Si precisa che l’accesso alla piattaforma avviene esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità

Digitale.

Non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea, qualsiasi domanda pervenuta con tale modalità non sarà presa in considerazione.

Non saranno ammesse le domande i cui richiedenti presentino le stesse incomplete dei dati richiesti e/o carente di documentazione o pervenute oltre il termine previsto.

ART.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE

L’Amministrazione dispone l’esclusione per i seguenti motivi:

Difetto dei requisiti prescritti all’art.3;

Mancata presentazione della domanda in conformità a quanto indicato all’art. 3;

Istanze pervenute in modalità cartacea;

Istanza inoltrata a favore di un/a figlio/a non presente nell’attestazione ISEE;

Istanza inoltrata da un genitore non presente nell’attestazione ISEE.

ART. 5 CRITERI DI ACCESSO AL NIDO E COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso in cui le domande presentate nei termini siano in numero superiore alla disponibilità dei posti, sarà redatta una graduatoria in applicazione dei seguenti criteri, riportati in ordine decrescente di priorità:

1. Orfani di entrambi i genitori, purché l’affidatario lavori;

2. Figli con un unico genitore (ragazze madri, vedove/i, divorziati/e, separati/e) nel cui stato di famiglia non vi siano altri maggiorenni idonei a portare assistenza a minori. Per i casi in cui nel nucleo familiare vi siano parenti maggiorenni, non vengono considerati idonei:

Gli ultrasettantenni; Coloro che esercitano un’attività lavorativa; Coloro che abbiano un’invalidità superiore all’80%.

3. reddito ISEE.

A parità di posizione in graduatoria hanno titolo preferenziale:

Figli di genitore con attestata invalidità civile superiore al 75% tale da costituire titolo preferenziale per la frequenza dei minori;

Minori con entrambi i genitori che lavorano;

Nucleo familiare avente maggior numero di minori.

Coloro che non rientrano tra i posti disponibili verranno inseriti in una lista d’attesa da cui si attingerà nel caso di rinuncia alla frequenza del nido degli aventi diritto e in base alla diponibilità della sezione di appartenenza.

Coloro che, pur avendo diritto alla frequenza, non si presentino, entro 10 giorni dalla data d’inizio, salva idonea giustificazione, saranno considerati automaticamente rinunciatari e per tanto il posto disponibile sarà assegnato ad un altro utente utilmente collocato nella lista d’attesa.

Si precisa che i requisiti dichiarati devono essere posseduti all’atto dell’iscrizione.

La graduatoria approvata sarà pubblicata sul sito istituzionale del sito del Comune di Marano di Napoli (NA).

Tale pubblicazione, a tutti gli effetti, avrà valore di notifica agli interessati e non si procederà a comunicazioni individuali. Entro il termine di 7 gg dalla pubblicazione degli elenchi potranno essere presentati ricorsi e/o osservazioni – precisando gli estremi identificativi del richiedente e della domanda e allegando idonea documentazione a supporto – presso l’ufficio protocollo (primo piano della sede centrale) o tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.marano.na.it .

ART.6- COMPARTECIPAZIONE DEL CITTADINO/UTENTE

Le famiglie dei bambini concorrono alle spese di copertura del servizio, con il pagamento di una quota parte di contribuzione mensile, differenziata per le seguenti fasce di reddito:

FASCIA ISEE Costo utente mensile € 0.00 a € 10.000,00 € 35 € 10.001 00 a € 15.000,00 € 70 € 15.001,00 a € 20.000,00 € 100 €20.001,00 a € 30.000,00 € 130 Oltre €30.000,00 € 160

La formazione delle Graduatorie sarà articolata sulla base delle fasce di età previste per il Nido

d’Infanzia: Lattanti, Semidivezzi e Divezzi.

La rinuncia da parte di soggetti aventi diritto, comporta l’esclusione dalla graduatoria.

In caso di posti disponibili sopravvenuti da eventuali rinunce sarà possibile attingere dalla graduatoria.

Dopo l’immissione in servizio, i genitori dovranno produrre la documentazione in originale o copia conforme, attestante il possesso dei requisiti dichiarati al momento della presentazione dell’istanza.

ART.7 CONTROLLI

Ai sensi di quanto previsto dall’art.71 del D.P.R. n.445/2000 e ss. mm. e ii. Il Comune di Marano di Napoli (NA) potrà effettuare idonei controlli mediante il ricorso al Servizio Sociale Professionale, sia a campione, che in tutti i casi in cui insorgano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati. A norma, inoltre, dell’art.75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante è escluso dalla graduatoria ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a partecipare alla procedura di cui trattasi.

Il Comune di Marano di Napoli (NA) dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato cartaceo che elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessarie e connesse all’espletamento del presente procedimento. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt.15 ess del GDPR – Reg. UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marano di Napoli.

L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

ART.9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il dott. Agostino Tassiero

ART.10 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e si rinvia integralmente al Disciplinare per l’accesso al Servizio Asilo Nido in via piazzale della chiesa A.S. 2025/2026”.

Il presente Avviso è pubblicato nella sezione “News” del sito istituzionale del Comune di Marano di Napoli (NA).

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente Avviso, si riporta quanto segue: Tel:081/5862702 o via pec: protocollo@pec.comune.marano.na.it .

La Commissione Straordinaria