GIUGLIANO-SIRACUSA: 2-1. TRE PUNTI D’ORO IN CHIAVE SALVEZZA

Successo importante in chiave salvezza per il Giugliano di Ezio Capuano. I tigrotti superano al De Cristofaro un buon Siracusa: 2-1 lo score finale. Padroni di casa in vantaggio, al 24′, con il solito Balde, che raccoglie una corta respinta della difesa siciliana. La squadra di Turati non demorde e stringe d’assedio i gialloblu. Nella ripresa, il neo entrato Prado segna la rete del raddoppio, poi è Gadelevicius a ridare speranze al Siracusa. Fasi finali ricche di colpi di scena, ma il risultato non cambia.
