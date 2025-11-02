IL TRIONFO DI SINNER A PARIGI E IL RITORNO AL VERTICE DELLA CLASSIFICA

Condividi

In un’ora e 52 minuti Jannik Sinner ha vinto anche il torneo Master di Parigi. Oggi l’altoatesino ha vinto il 23esimo titolo della carriera, su 32 finali disputate (9 delle quali in questo anno solare). Il tennista italiano ha batutto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime 6-4 7-6. Per il canadese invece era la ventesima finale nel circuito maggiore (8 i titoli in bacheca), la quinta del 2025 (nel quale ha trionfato tre volte). Sfumato per Auger Aliassime il sogno di staccare in anticipo il biglietto per Torino, cosa che sarebbe accaduta in caso di successo contro Sinner. “E’ stato un anno incredibile, sono molto soddisfatto, la partita è stata dura, ora c’è Torino, vediamo che succede…”. Le Finals Atp, alle quali, grazie alla vittoria di Sinner sul canadese, potrebbe partecipare anche Musetti. Con il successo di Parigi domani il campione in carica di Wimbledon tornerà numero uno del mondo scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per Sinner si tratta del quinto titolo stagionale, il primo a livello Masters 1000 e il 23° in carriera. “Jannik Sinner “immenso, ancora una volta!”, scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.













