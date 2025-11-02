Sfratti più veloci per gli inquilini che non pagano l’affitto per due mesi consecutivi. La proposta

Condividi

Una proposta di legge per velocizzare gli sfratti e incentivare così gli affitti lunghi. La legge, di cui scrive oggi il Messaggero, è stata depositata in Senato da Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia, e si basa sul modello finlendese e spagnolo, e punta a creare un nuovo iter in modo da “favorire la riduzione del contenzioso civile”, al posto della lunga procedura giudiziaria.

La legge in pratica propone una procedura amministrativa speciale per liberare l’immobile in tempi brevi, prevista in caso di morosità acclarata, cioè nei casi in cui per due mesi consecutivi l’affittuario non paghi il canone: in situazioni di questo tipo si autorizza l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Il testo di legge prevede l’introduzione di un soggetto attuatore, che prende il nome di Autorità per l’Esecuzione degli Sfratti (Aes), un ente autonomo sotto la sorveglianza del ministero della Giustizia.













