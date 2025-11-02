Positivo a cocaina e alcol, travolge e uccide un agente: «Non riesco a convivere con ciò che ho fatto»

Condividi

Quando i colleghi comunicano al capo pattuglia Aniello Scarpati che il poliziotto morto poche ore prima era padre di tre figli, l’emozione è travolgente. Tra i presenti, anche Tommaso Severino, 28 anni, il conducente dell’auto che ha causato l’incidente: disperato, scoppia in lacrime e sussurra tra i singhiozzi: «Vorrei essere io quello morto, non riesco a convivere con questo peso».

L’incidente, avvenuto in viale Europa a Torre del Greco, si sarebbe potuto forse evitare. I test effettuati su Severino al pronto soccorso dell’ospedale Maresca non lasciano dubbi: positivo alla cocaina e con un tasso alcolemico di 1,1 grammi per litro, oltre il doppio del limite consentito.

Fino a quel momento, il giovane commerciante non aveva avuto gravi problemi con la giustizia, se non una vecchia denuncia per rissa. Gestiva insieme al padre un’azienda di compravendita di abiti usati e guidava una Bmw X4 noleggiata per l’impresa. Quella stessa auto, lanciata a forte velocità, si è trasformata in una trappola mortale per il capo pattuglia Scarpati e ha ferito gravemente l’agente Ciro Cozzolino.

Ora Severino, assistito dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Valentina Alfieri, è rinchiuso nel carcere di Poggioreale con le accuse di omicidio stradale, lesioni gravissime e omissione di soccorso, aggravate dall’uso di alcol e stupefacenti. L’udienza di convalida dell’arresto è attesa entro pochi giorni.

Dalle prime dichiarazioni rese in ospedale, l’uomo ha ammesso di aver bevuto durante la serata: «Ero uscito con un amico, poi abbiamo preso a bordo altre persone, tra cui tre minorenni, e ci stavamo dirigendo verso casa». Ma durante la discesa, a velocità sostenuta, la Bmw ha centrato la volante della polizia proveniente dal senso opposto.

Sconvolto e in lacrime, Severino ha poi confidato agli agenti: «Non so come potrò andare avanti dopo quello che ho fatto».













