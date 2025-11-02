 MIS: “IL COMUNE DI AVERSA RITIRI LO SFRATTO ALLA BIBLIOTECA SOCIALE “IL DONO”.

Condividi

Il Comune di Aversa ha notificato l’atto di sfratto nei confronti della Biblioteca Sociale il Dono, un presidio culturale e sociale cittadino, diretto egregiamente da Fortunato Allegro, che ha dedicato tutta la sua vita alla cultura. Un luogo che regala libri a famiglie in difficoltà, alle scuole, alle carceri, alle parrocchie; che invita la comunità a donare volumi invece di gettarli; che organizza eventi, presentazioni, laboratori, momenti di incontro e formazione.

Sull’argomento il Segretario Nazionale del Movimento Idea Sociale Raffaele Bruno ha dichiarato:

“L’atto di sfratto è una vergogna profondamente dannoso per il tessuto sociale e culturale della città e dell’intera provincia.

Chiedo che sia ritirato immediatamente l’ingiusto provvedimento che mette in pericolo un motore di inclusione, un luogo dove chi non può acquistare un libro può riceverlo, dove si costruisce comunità, dove giovani e studenti trovano sostegno e stimoli.

Invito il Comune di Aversa a ritirare l’atto di stratto, a lavorare con “Il Dono” e con la cittadinanza per garantire una soluzione che non disperda un bene così prezioso con l’impegno di tutelare la libreria-biblioteca come parte un integrante del patrimonio civile e culturale del territorio”.

L'addetto Stampa MIS.













