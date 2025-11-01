15enne precipita da mansarda durante festa Halloween

Un ragazzo di 15 anni versa in gravi condizioni dopo essere caduto dal terzo piano di un’abitazione nella quale con altri amici stava festeggiando Halloween. È accaduto nella tarda serata di ieri a Torelli di Mercogliano, in provincia di Avellino.

